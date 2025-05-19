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لبنان

"الصناديق" تُقفل محاكم بيروت

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 06:25
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أفاد محامون بأنّ "عدلية بيروت" مُقفلة، اليوم الإثنين، وبالتالي لا عمل فيها ولا نشاط للمحاكم، وذلك بسبب عدم انتهاء عملية فرز الأصوات إثر الإنتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، أمس الأحد.
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وحالياً، فإن الصناديق موزعة داخل غرف المحاكم التي ستبقى مغلقة لغاية انتهاء الفرز.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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