"الصناديق" تُقفل محاكم بيروت

أفاد محامون بأنّ "عدلية " مُقفلة، اليوم الإثنين، وبالتالي لا عمل فيها ولا نشاط للمحاكم، وذلك بسبب عدم انتهاء عملية فرز الأصوات إثر الإنتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، أمس الأحد.

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وحالياً، فإن الصناديق موزعة داخل غرف المحاكم التي ستبقى مغلقة لغاية انتهاء الفرز.