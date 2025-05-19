ادكار طرابلسي بارك للائحة "بيروت بتجمعنا"

كتب النائب عبر منصة "اكس":"مبروك للائحة " بتجمعنا" فوزها بالانتخابات البلدية في العاصمة بيروت. والتقدير الكبير للقوى السياسية التي شكّلت الدعامة ليس فقط لهذه اللائحة انما للمناصفة والتعددية في بيروت. تبقى وحدتنا الوطنية أقوى من أصوات النشاذ التي سمعناها مؤخراً. وكل التهاني للوائح التي حافظت على المناصفة ولو لم يحالفها الحظ بالربح. مبروك لجميع مخاتير العاصمة الفائزين، وبخاصة لاصدقائنا الذين وقفنا الى جانبهم في الدائرتين الاولى والثانية. ورسالة مبكرة - استباقاً للانتخابات النيابية - الى لتجد حلاً جذرياً لمعضلة الطوابق العالية في مراكز الاقتراع التي حرمت كبار السن او أذلتهم عند تأديتهم واجبهم. ان اعتماد مراكز اقتراع ارضية والميغاسنتر هو الحل".

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