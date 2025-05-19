هكذا أثر "الإشتراكي" على إنتخابات بيروت وجبل لبنان

تبين من خلال الإنتخابات البلدية والإختيارية في ، يوم 4 أيار، ومن خلال الإنتخابات التي أجريت في والبقاع، أمس الأحد 18 أيار، أنَّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" هو أبرز المُرتاحين سياسياً بعدما اختار في البداية مبدأ "التوافق" مع الأطراف الأخرى وعدم الدخول في أي معركة انتخابية تكون على حسابه وحساب على الآخرين.

Advertisement

وما ظهر، بحسب مصادر سياسية مقربة من "الإشتراكي"، هو أن الأخير دفع الكثيرين لتبني فكرته، كما أنه كان أساساً على هذا الصعيد في بيروت وذلك بالتفاهم مع حركة "أمل" التي وجدت أن المصلحة تقتضي ذلك من دون تخطي خطوط حمراء في السياسة ترتبط بالأطراف "الخصمة".