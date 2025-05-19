Advertisement

لبنان

اطلاق النسخة الاولى من مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم" في بيت المحامي

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1362730-638832583636161949.png
Doc-P-1362730-638832583636161949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba ، الى المشاركة في النسخة الاولى من مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم"، BEIRUT ARBITRATION DAYS  الثانية والنصف من بعد ظهر غد  في بيت المحامي -بيروت، ويستمر يومي الاربعاء والخميس في 21 الحالي و22 منه. 
Advertisement

يلقي كلمات الافتتاح، بين الساعة الثانية والنصف والثالثة بعد الظهر، كل من وزيري العدل عادل نصار والاعلام المحامي بول مرقص ونقيب المحامين في بيروت فادي مصري، فيما يلقي رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الكلمة الرئيسية بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف بعد الظهر. 
مواضيع ذات صلة
إطلاق لائحتي "صار وقتا" و"يحشوش بيت الكل" للانتخابات البلدية
lebanon 24
19/05/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"المؤتمر الشعبي" - بيروت أقام فطورا تحضيرا للانتخابات البلدية في العاصمة
lebanon 24
19/05/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ من لبنان: "المطلة مقابل بيروت"!
lebanon 24
19/05/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت بلا ضامن للشراكة وإطلاق "لائحة بيروت تجمعنا"
lebanon 24
19/05/2025 18:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2025-05-19
11:04 | 2025-05-19
11:02 | 2025-05-19
11:01 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
10:57 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24