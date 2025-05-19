اطلاق النسخة الاولى من مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم" في بيت المحامي

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دعا اللبناني والدولي في liac - bba ، الى المشاركة في النسخة الاولى من مؤتمر "ايام للتحكيم"، BEIRUT ARBITRATION DAYS الثانية والنصف ظهر غد في بيت المحامي -بيروت، ويستمر يومي الاربعاء والخميس في 21 الحالي و22 منه.يلقي كلمات الافتتاح، بين الساعة الثانية والنصف والثالثة بعد الظهر، كل من وزيري العدل والاعلام المحامي ونقيب المحامين في بيروت ، فيما يلقي القاضي الكلمة الرئيسية بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف بعد الظهر.