"لقاء سيدة الجبل": لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي

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وطالب "اللقاء" المسؤولين بـ"اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة سواءً من جهة الإصلاحات التي تصبّ في مصلحة المواطن أو لجهة نزع سلاح " "، مؤكدا انه " بات ملحاً بأن تجتمع في حضور رئيس الجمهورية ورئاسته وتتخذ قرارا حكوميا واضحاً وصريحاً بإعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية الشرعية ، وفقا لما نص عليه ووثيقة ، لوضع حدٍّ لأي سلاح غير شرعي على كامل التراب اللبناني، من دون تمييز بين شمال وجنوبه".أضاف البيان :"كما بات ملحاً أن تبادر الحكومة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة لتصويب مسيرة إعادة غير فاشلة ومحاسبة المسؤولين عن إنهيارها في المرحلة السابقة".وختم :" لقد بات مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، مرتبطا بقدرة على بسط سيادتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية". (الوكالة الوطنية للإعلام)