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لبنان

"لقاء سيدة الجبل": لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:44
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون بيانا، لفت فيه الى انه "أمام التحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، وتحديداً رفع العقوبات عن سوريا، ورغم ما أُنجز منذ إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة إلا أن التطورات لا تزال تسبق لبنان وتُعيده إلى الخلف".
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وطالب "اللقاء" المسؤولين بـ"اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة سواءً من جهة الإصلاحات التي تصبّ في مصلحة المواطن أو لجهة نزع سلاح "حزب الله"، مؤكدا انه " بات ملحاً بأن تجتمع الحكومة اللبنانية في حضور رئيس الجمهورية ورئاسته وتتخذ قرارا حكوميا واضحاً وصريحاً بإعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، وفقا لما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، لوضع حدٍّ لأي سلاح غير شرعي على كامل التراب اللبناني، من دون تمييز بين شمال الليطاني وجنوبه".

أضاف البيان :"كما بات ملحاً أن تبادر الحكومة إلى القيام بالإصلاحات المطلوبة لتصويب مسيرة إعادة لبنان دولة غير فاشلة ومحاسبة المسؤولين عن إنهيارها في المرحلة السابقة".

وختم :" لقد بات مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، مرتبطا بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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