ضو: رسالة الناخبين في بيروت وصلت

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "اكس":" في بيّنت خلاصات واضحة لأي محاولة جدية للتغيير أو المنافسة:أولاً، وضوح المعركة يبدأ من تحديد الخصم والمواضيع، لا الاكتفاء برفع شعار الرفض أو الاعتراض. الصوت الاحتجاجي وحده لا يصنع فوزاً.ثانياً، الفرز السياسي بات ضرورياً. المطلوب مواقف واضحة من الأحزاب وتأثيرها على البلديات والمؤسسات، لا شعارات فضفاضة وإصلاحات شكلية.ثالثاً، التحالفات ليست خياراً بل شرط للقدرة على الفوز. يجب أن تُبنى على رؤى موحدة وعناوين معركة دقيقة ومحددة. التفرد وحب الظهور والطموح الشخصي لا يحدد معركة ولا يحمي تمثيل الناس والمدينة.رابعاً، التنظيم الجدي هو الفارق. قيادة موثوقة، رئاسة لائحة معروفة وبارزة، أعضاء لديهم حضور يُعطون ثقة، ماكينة انتخابية فعالة، حملة إعلامية منظمة، كلها عناصر حاسمة.وأخيراً، الوقت. الانطلاق المبكر - أقلّه 6 أشهر قبل الانتخابات - أساسي للتحضير، ، والتفاوض.الدرس واضح: لا تغيير بلا جدية، ولا جدية بلا وضوح، تنظيم، وتحضير والأهم تحالفات>وصلت رسالة الناخبين ببيروت واستخلاص الدروس،والتواضع بقبولها ضروري للانتقال للمرحلة ، وواجب ومسؤولية لاستكمال المسيرة لتحرير من طعمة فاسدة وميليشياتها".