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لبنان

ضو: رسالة الناخبين في بيروت وصلت

Lebanon 24
19-05-2025 | 06:48
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كتب النائب مارك ضو عبر منصة "اكس":" الانتخابات البلدية في بيروت بيّنت خلاصات واضحة لأي محاولة جدية للتغيير أو المنافسة:
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أولاً، وضوح المعركة يبدأ من تحديد الخصم والمواضيع، لا الاكتفاء برفع شعار الرفض أو الاعتراض. الصوت الاحتجاجي وحده لا يصنع فوزاً.

ثانياً، الفرز السياسي بات ضرورياً. المطلوب مواقف واضحة من الأحزاب وتأثيرها على البلديات والمؤسسات، لا شعارات فضفاضة وإصلاحات شكلية.

ثالثاً، التحالفات ليست خياراً بل شرط للقدرة على الفوز. يجب أن تُبنى على رؤى موحدة وعناوين معركة دقيقة ومحددة. التفرد وحب الظهور والطموح الشخصي لا يحدد معركة ولا يحمي تمثيل الناس والمدينة.

رابعاً، التنظيم الجدي هو الفارق. قيادة موثوقة، رئاسة لائحة معروفة وبارزة، أعضاء لديهم حضور يُعطون ثقة، ماكينة انتخابية فعالة، حملة إعلامية منظمة، كلها عناصر حاسمة.

وأخيراً، الوقت. الانطلاق المبكر - أقلّه 6 أشهر قبل الانتخابات -  أساسي للتحضير، الاختيار، والتفاوض.

الدرس واضح: لا تغيير بلا جدية، ولا جدية بلا وضوح، تنظيم، وتحضير والأهم تحالفات>

وصلت رسالة الناخبين ببيروت واستخلاص الدروس،والتواضع بقبولها ضروري للانتقال للمرحلة القادمة، وواجب ومسؤولية لاستكمال المسيرة لتحرير لبنان من طعمة فاسدة وميليشياتها". 
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