"ليس بيعاً لأملاك الدولة"... افرام: الـBOT الحلّ الأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ " الإنسان" النائب على حسابه على منصّة أكس: " تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال".وأضاف أن "نموذج الـ BOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، إنّه الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من والقليعات ومرفأي وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها من المشاريع الحيويّة".وشدد على أنه "مع آخر التطوّرات في ، السباق على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بات أولويّة. فكفى تضليلاً وشعارات لا تقدّم، بل تؤخّر نهضة القطاعات الوطنيّة اللبنانيّة المنكوبة"وختم: "يعطيك العافية معالي وزير الأشغال العامّة والنقل . يجب دعم الـMomentum / الزخم الذي خلقه للفوز "بسباق إستقطاب رؤوس الأموال" إلى الاقتصاد اللبنانيّ".