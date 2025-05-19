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لبنان

"ليس بيعاً لأملاك الدولة"... افرام: الـBOT الحلّ الأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:01
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ " مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو "بالشحادة"، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال".
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وأضاف أن "نموذج الـ BOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، إنّه الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها من المشاريع الحيويّة".


وشدد على أنه "مع آخر التطوّرات في سوريا، السباق على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بات أولويّة. فكفى تضليلاً وشعارات لا تقدّم، بل تؤخّر نهضة القطاعات الوطنيّة اللبنانيّة المنكوبة"

وختم: "يعطيك العافية معالي وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني. يجب دعم الـMomentum / الزخم الذي خلقه للفوز "بسباق إستقطاب رؤوس الأموال" إلى الاقتصاد اللبنانيّ".
 
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