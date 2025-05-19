العلاقات الثنائية بين وزير العمل وسفير هنغاريا

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استقبل وزير العمل في مكتبه اليوم وفدا من جمعية كاريتاس ، الذي أطلعه على نشاط الجمعية، وسبل التنسيق مع الوزارة في قضايا ذات اهتمام مشترك.كما استقبل الوزير حيدر سفير هنغاريا في لبنان فيرانك كاسيلاج في زيارة تعارف، جرى في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.بعد ذلك التقى وزير العمل وفدا من لمتقاعدي القطاع العام وجرى البحث في مطالب المتقاعدين وما يمكن فعله لتحسين ظروفهم في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.