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لبنان

العلاقات الثنائية بين وزير العمل وسفير هنغاريا

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:08
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم وفدا من جمعية كاريتاس لبنان ، الذي أطلعه على نشاط الجمعية، وسبل التنسيق مع الوزارة في قضايا ذات اهتمام مشترك.
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كما استقبل الوزير حيدر سفير هنغاريا في لبنان فيرانك كاسيلاج في زيارة تعارف، جرى في خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
بعد ذلك التقى وزير العمل وفدا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام  وجرى البحث في مطالب المتقاعدين وما يمكن فعله لتحسين ظروفهم في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.
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