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لبنان

انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في مكتب قائمقام البترون

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:26
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بدأت اليوم في مكتب قائمقام البترون روجيه طوبيا وبإشرافه عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم ، وانتخب مرسيلينو الحرك رئيسا لبلدية البترون وسايد فياض نائبا له، سيمون ضاهر رئيسا لبلدية إجدبرا وزياد ريشا نائبا له، نجم خطار رئيسا لبلدية إده وجوزيف معوض نائبا، لبيب صالح رئيسا لبلدية الهري وسليم إدريس نائبا له، بيار ريشا رئيسا لبلدية آسيا وحميد يوسف نائبا له.
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وستتواصل عملية انتخاب الرؤساء ونوابهم لكل المجالس البلدية في قضاء البترون.
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