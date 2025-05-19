انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم في مكتب قائمقام البترون

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بدأت اليوم في مكتب قائمقام وبإشرافه عملية انتخاب رؤساء ونوابهم ، وانتخب رئيسا لبلدية البترون وسايد نائبا له، سيمون رئيسا لبلدية إجدبرا وزياد ريشا نائبا له، رئيسا لبلدية إده وجوزيف نائبا، لبيب صالح رئيسا لبلدية وسليم إدريس نائبا له، رئيسا لبلدية وحميد يوسف نائبا له.وستتواصل عملية انتخاب الرؤساء ونوابهم لكل المجالس البلدية في .