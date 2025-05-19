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لبنان

سلسلة لقاءات لسلام في السرايا

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:27
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط ليفون أميرجنيان الذي قال بعد اللقاء :"بحثنا في تنفيذ عدد من الأنشطة في لبنان، والتي تشمل مجالات متعددة مثل التعليم والتدريب، و التمكين الاقتصادي للنساء."
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اضاف:"كما ناقشنا عدة آفاق لتعزيز اللغة الفرنسية في لبنان، ودعم المشاريع التي تساهم في تقوية حضور اللغة الفرنسية، وفي تعزيز إشعاع الفرنكوفونية وقيمها في لبنان".

مركز الحوار الأنساني 

 كما التقى الرئيس سلام سفيرة سويسرا في لبنان، ماريون ويشلت Marion Weichelt يرافقها المدير الأقليمي لمركز الحوار الأنساني رومان غراندجان Romain Grandjean والمستشار الاول للمركز الدكتور خلدون الشريف وتم عرض نشاطات المركز . 

ديوان المحاسبة 

واستقبل الرئيس سلام وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران الذي اوضح انه سلم رئيس الحكومة نسخة من التقرير الخاص المتعلق بحقوق السحب الخاصة، وعرضنا معه عددا من مطالب الديوان ولا سيما تعزيز الحراسة على المبنى، وإجراء دورة لتطويع قضاة جدد.

رابطة كاريتاس 

واستقبل الرئيس سلام وفدا من رابطة كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود في حضور  المطران المشرف على الرابطة بولس عبد الساتر واعضاء مجلس الادارة.
بعد اللقاء قال الاب عبود:"اطلعنا رئيس الحكومة على النشاطات التي تقوم بها رابطة كاريتاس على كافة الأراضي اللبنانية منذ 53 سنة ، وتعاونها  مع الدولة اللبنانية  خصوصا مع وزارات الشؤون الاجتماعية الصحة المالية ، كما طلبنا منه المساعدة في الحصول على الاموال التي تخص الرابطة لدى الدولة اللبنانية لكي نستطيع الاستمرار برسالتنا ، كذلك  منح  كاريتاس التسهيلات اللازمة للمساعدات التي تصلها من الخارج".

وفد الجامعة الاميركية 

كما التقى رئيس الحكومة وفدا من منصة المشورة للجهات الحكومية التابعة للجامعة الاميركية في بيروت ضم الدكتور فادي الجردلي، الدكتور جوزيف باحوط وزينه سليم.
وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية وكيفية وضع خدمات الجامعة الأكاديمية والبحثية بتصرف العمل الحكومي.
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