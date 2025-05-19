سلسلة لقاءات لسلام في السرايا

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استقبل الدكتور اليوم في السرايا الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة ليفون أميرجنيان الذي قال بعد اللقاء :"بحثنا في تنفيذ عدد من الأنشطة في ، والتي تشمل مجالات متعددة مثل التعليم والتدريب، و التمكين الاقتصادي للنساء."اضاف:"كما ناقشنا عدة لتعزيز اللغة في لبنان، ودعم المشاريع التي تساهم في تقوية حضور اللغة الفرنسية، وفي تعزيز إشعاع الفرنكوفونية وقيمها في لبنان".كما التقى الرئيس سلام سفيرة في لبنان، ماريون ويشلت Marion Weichelt يرافقها المدير الأقليمي لمركز الحوار الأنساني رومان غراندجان Romain Grandjean والمستشار الاول للمركز الدكتور وتم عرض نشاطات المركز .واستقبل الرئيس سلام وفدا من برئاسة القاضي محمد الذي اوضح انه سلم رئيس الحكومة نسخة من التقرير الخاص المتعلق بحقوق السحب الخاصة، وعرضنا معه عددا من مطالب ولا سيما تعزيز الحراسة على المبنى، وإجراء دورة لتطويع قضاة جدد.واستقبل الرئيس سلام وفدا من رابطة كاريتاس لبنان برئاسة الأب ميشال عبود في حضور المطران المشرف على الرابطة واعضاء مجلس الادارة.بعد اللقاء قال الاب عبود:"اطلعنا رئيس الحكومة على النشاطات التي تقوم بها رابطة كاريتاس على كافة الأراضي منذ 53 سنة ، وتعاونها مع الدولة اللبنانية خصوصا مع وزارات الصحة المالية ، كما طلبنا منه المساعدة في الحصول على الاموال التي تخص الرابطة لدى لكي نستطيع الاستمرار برسالتنا ، كذلك منح كاريتاس التسهيلات اللازمة للمساعدات التي تصلها من الخارج".كما التقى رئيس الحكومة وفدا من منصة المشورة للجهات الحكومية التابعة للجامعة الاميركية في ضم الدكتور فادي الجردلي، الدكتور باحوط وزينه سليم.وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والجهات الحكومية وكيفية وضع خدمات الجامعة الأكاديمية والبحثية بتصرف العمل الحكومي.