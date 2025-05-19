"القوات" تخرق بمقعد في نبحا

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اعلنت لائحة "نبحا تنادينا" في بيان انه "توضيحا للخبر المتداول سابقًا حول فوز كامل لائحة "سوا لنبحا" برئاسة السيد مروان في منطقة نبحا المحفارة، والمدعومة من تجمّع عائلات نبحا، نوضح أن لائحة "سوا نبحا" قد تم اختراقها من قبل لائحة "نبحا تنادينا" المدعومة من .وقد تمكّن الأستاذ طانيوس كيروز، مرشّح رئاسة لائحة "نبحا تنادينا"، من خرق اللائحة والفوز بمقعد".