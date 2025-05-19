Advertisement

لبنان

"القوات" تخرق بمقعد في نبحا

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1362758-638832619383763397.png
Doc-P-1362758-638832619383763397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اعلنت لائحة "نبحا تنادينا" في بيان انه "توضيحا  للخبر المتداول سابقًا حول فوز كامل لائحة "سوا لنبحا" برئاسة السيد مروان كيروز في منطقة نبحا المحفارة، والمدعومة من تجمّع عائلات نبحا، نوضح أن لائحة "سوا نبحا" قد تم اختراقها من قبل لائحة "نبحا تنادينا" المدعومة من حزب القوات اللبنانية.
Advertisement

وقد تمكّن الأستاذ طانيوس جرجس كيروز، مرشّح رئاسة لائحة "نبحا تنادينا"، من خرق اللائحة والفوز بمقعد".
مواضيع ذات صلة
فوز لائحة مشروع كفرشيما بـ10 مقاعد من اصل 15 بعد ان خرقتها لائحة كفرشيما بـ5 مقاعد
lebanon 24
19/05/2025 18:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس تترقّب إعلان النتائج: "رؤية طرابلس" تتقدّم بـ13 مقعداً
lebanon 24
19/05/2025 18:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد تصفيات "كأس العالم 2026".. منتخب جديد "يحجز مقعده"
lebanon 24
19/05/2025 18:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوّات" في مواجهة "حزب الله" أم القوى المسيحية؟
lebanon 24
19/05/2025 18:10:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2025-05-19
11:04 | 2025-05-19
11:02 | 2025-05-19
11:01 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
10:57 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24