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لبنان

بالصورة... غارة إسرائيليّة على جرود بلدة بوداي - بعلبك

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة شنّت غارة على جرود بلدة بوداي، في قضاء بعلبك.
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