من شركات التأمين.. رسائل "مفاجئة" تلقاها مواطنون



تلقى مواطنون قبل أيّام، رسائل مفاجئة من شركات تأمين لإعلامهم عن توقّف التعامل مع بعض المستشفيات البارزة.



وبحسب معلومات " "، فإنّ هذا التوقف مؤقت، ويجري حالياً تفاوض بين شركات التأمين والمستشفيات لتجديد العقد.

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وعمدت شركات التأمين إلى طمأنة المنتسبين، وأكّدت لهم أنّهم يُمكنهم تقديم الفواتير الإستشفائيّة لإعادة تسديد المبالغ التي دفعوها في المستشفيات التي توقّف التعامل معها، إلى حين توقيع عقود جديدة معها.