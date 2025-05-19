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لبنان

من شركات التأمين.. رسائل "مفاجئة" تلقاها مواطنون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 07:52
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تلقى مواطنون قبل أيّام، رسائل مفاجئة من شركات تأمين لإعلامهم عن توقّف التعامل مع بعض المستشفيات البارزة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ هذا التوقف مؤقت، ويجري حالياً تفاوض بين شركات التأمين والمستشفيات لتجديد العقد.
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وعمدت شركات التأمين إلى طمأنة المنتسبين، وأكّدت لهم أنّهم يُمكنهم تقديم الفواتير الإستشفائيّة لإعادة تسديد المبالغ التي دفعوها في المستشفيات التي توقّف التعامل معها، إلى حين توقيع عقود جديدة معها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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