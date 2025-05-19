أميركا تلاحق "حزب الله" خارج لبنان.. ومكافأة ضخمة لقاء معلومات

في تصعيد جديد ضمن سياسة ملاحقة مصادر تمويل حول العالم، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تفكيك الشبكات المالية للحزب، خصوصاً في منطقة بين والبرازيل والباراغواي، وهي منطقة لطالما اعتُبرت نقطة ساخنة للأنشطة غير المشروعة.

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وكتب برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، عبر حسابه على "أكس": " حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في ، بما في ذلك في أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال".