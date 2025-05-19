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لبنان

أميركا تلاحق "حزب الله" خارج لبنان.. ومكافأة ضخمة لقاء معلومات

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:54
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في تصعيد جديد ضمن سياسة ملاحقة مصادر تمويل حزب الله حول العالم، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تفكيك الشبكات المالية للحزب، خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، وهي منطقة لطالما اعتُبرت نقطة ساخنة للأنشطة غير المشروعة.
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وكتب برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، عبر حسابه على "أكس": " حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال".
 
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