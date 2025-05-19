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لبنان

سلامة عرض التطورات في لبنان مع سفير اليمن

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:01
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 استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفير الجمهورية اليمنية في لبنان عبدالله الدعيس وكانت جولة افق حول الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة إضافةً الى المستجدات على الساحة اليمنية.
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كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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