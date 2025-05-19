سلامة عرض التطورات في لبنان مع سفير اليمن

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استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفير في وكانت جولة افق حول الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة إضافةً الى المستجدات على الساحة .كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها. (الوكالة الوطنية للإعلام)