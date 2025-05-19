توقيف 14 شخصاً في مناطق مختلفة

صدر عن الجيش البيان التالي:

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من 14 مواطنًا وفقًا لما يلي:- توقيف المواطنين (ح.ص.) و(م.ي.) و(ن.ر.) في لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.- توقيف المواطن (ا.ض.) في بلدة – المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.- توقيف المواطنَين (ح.ه.) و(خ.ف.) في بلدة جديتا - لتهجّمهما على عناصر الجيش إثر إشكال في أحد مراكز الاقتراع.- توقيف 8 مواطنين في مناطق ومقنة وطاريا - مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار والسرقة وحيازة أسلحة حربية وضبط كمية منها.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.