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لبنان

توقيف 14 شخصاً في مناطق مختلفة

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:18
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صدر عن الجيش البيان التالي:
 
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 14 مواطنًا وفقًا لما يلي:
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- توقيف المواطنين (ح.ص.) و(م.ي.) و(ن.ر.) في مدينة بعلبك لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
- توقيف المواطن (ا.ض.) في بلدة بزالعكار المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.
- توقيف المواطنَين (ح.ه.) و(خ.ف.) في بلدة جديتا - زحلة لتهجّمهما على عناصر الجيش إثر إشكال في أحد مراكز الاقتراع.
- توقيف 8 مواطنين في مناطق عين بورضاي ومقنة وطاريا - بعلبك مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار والسرقة وحيازة أسلحة حربية وضبط كمية منها.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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