العدوّ أطلق النار على مواطن في كفركلا

أفادت مندوبة " "، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ عمد إلى إطلاق النار على أحد المواطنين في بلدة كفركلا.

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وبحسب المعلومات، أُصيب المواطن برصاصة في كتفه.