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لبنان

خرق يُبدّل الحسابات في بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 08:29
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أفادت مصادر انتخابية مطلعة أن أحد المرشحين على لائحة "بيروت بتحبك" تمكن من خرق لائحة "بيروت بتجمعنا"، وفاز بالمقعد المخصص لأحد المرشحين المسيحيين في اللائحة المنافسة. 
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وبحسب المصادر فإنّ هذا الخرق يُعدّ لافتاً في ظل التحالفات الواسعة التي خاضت بها القوى السياسية الانتخابات البلدية في بيروت، ما يعكس تراجع الانضباط الانتخابي داخل بعض البيئات الناخبة وتبدّل المزاج الشعبي في العاصمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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