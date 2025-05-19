خرق يُبدّل الحسابات في بيروت

أفادت مصادر انتخابية مطلعة أن أحد المرشحين على لائحة " بتحبك" تمكن من خرق لائحة "بيروت بتجمعنا"، وفاز بالمقعد المخصص لأحد المرشحين في اللائحة المنافسة.

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وبحسب المصادر فإنّ هذا الخرق يُعدّ لافتاً في ظل التحالفات الواسعة التي خاضت بها في بيروت، ما يعكس تراجع الانضباط الانتخابي داخل بعض البيئات الناخبة وتبدّل المزاج الشعبي في العاصمة.