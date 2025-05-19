بري استقبل وزير الاقتصاد ومحمد الحوت

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وزير الإقتصاد والتجارة حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة، لا سيما الإقتصادية منها .واستقبل رئيس مجلس إدارة ، وتم البحث في أوضاع الشركة الوطينة.