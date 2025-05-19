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لبنان

بري استقبل وزير الاقتصاد ومحمد الحوت

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:41
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة، لا سيما الإقتصادية منها .
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واستقبل بري المدير العام رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وتم البحث  في أوضاع الشركة الوطينة.
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