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لبنان

عن أموال المودعين.. هذا ما نُقل عن بري

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:44
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أكد وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة والمجلس النيابي ملتزمان بالعمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، مشددًا على أن حماية حقوق المودعين تبقى أولوية.
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وأشار جابر، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى أن الأخير أبدى استعداد المجلس لمناقشة أي تشريع يدعم خطة وزارة المالية ومصرف لبنان، ويعيد الثقة إلى المؤسسات اللبنانية، تمهيدًا لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وفيما شدد الرئيس بري على أهمية ملف إعادة الإعمار، دعا إلى تكثيف الجهود لتأمين التمويل اللازم له، معتبرًا أن الاستقرار الاجتماعي هو أساس لأي نهوض اقتصادي، وضرورة لمنع هجرة الطاقات البشرية.

وكان الوزير جابر التقى اليوم في مكتبه في الوزارة نقيب المحامين فادي المصري، مع وفد من النقابة وتم بحث في موضوع الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل ووزارة المالية لصالح نقابة المحامين.

كما التقى وفدا من مجلس كتاب العدل ، وتم البحث في إعادة النظر بالرسوم المستوفاة والتي فقدت قيمتها المالية الفعلية نتيجة انخفاض سعر الصرف، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الكتاب لدراسة التعديلات المقترحة على الرسوم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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