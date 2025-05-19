عن أموال المودعين.. هذا ما نُقل عن بري

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أكد أن الحكومة والمجلس النيابي ملتزمان بالعمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في ، مشددًا على أن حماية حقوق المودعين تبقى أولوية.وأشار جابر، بعد لقائه في ، إلى أن الأخير أبدى استعداد المجلس لمناقشة أي تشريع يدعم خطة ومصرف لبنان، ويعيد الثقة إلى المؤسسات ، تمهيدًا لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.وفيما شدد على أهمية ملف ، دعا إلى تكثيف الجهود لتأمين التمويل اللازم له، معتبرًا أن الاستقرار الاجتماعي هو أساس لأي نهوض اقتصادي، وضرورة لمنع هجرة الطاقات البشرية.وكان الوزير جابر التقى اليوم في مكتبه في الوزارة ، مع وفد من النقابة وتم بحث في موضوع الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل ووزارة المالية لصالح .كما التقى وفدا من ، وتم البحث في إعادة النظر بالرسوم المستوفاة والتي فقدت قيمتها المالية الفعلية نتيجة انخفاض سعر الصرف، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ووزارة المالية ومجلس الكتاب لدراسة التعديلات المقترحة على الرسوم. (الوكالة الوطنية للإعلام)