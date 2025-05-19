Advertisement

لبنان

الرئيس عون زار شيخ الأزهر في القاهرة: تأكيد على دعم وحدة لبنان وعودة معهد الأزهر

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1362792-638832668050479247.png
Doc-P-1362792-638832668050479247.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شيخ الأزهر الامام الأكبر احمد الطيب، حيث كان في استقباله عند المدخل الخارجي للمشيخة الامام احمد الطيب مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق، وذلك عقب لقاء جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة.
Advertisement
 
في مستهل اللقاء صافح الرئيس عون الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع الموسع وضم وكيل الازهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني، رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داود، الدكتور عباس شومان امين عام هيئة كبار العلماء، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة، الامينة العامة لصندوق الزكاة والصدقات المصري، الدكتور محمد الجندي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية، الشيخ احمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهريةن السفير قادري عبد المطلب مستشار الامام الشيخ الازهر للبروتوكول، السفير عبد الرحمن موسى مسؤول الطلاب الوافدين في الازهر.

اما عن الجانب اللبناني فحضر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والمستشارون العميد اندره رحال، جان عزيز، نجاة شرف الدين ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وتحدث الامام الطيب مهنئاً الرئيس عون على انتخابه، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية.وقال: "ان لبنان في قلب كل عربي وكل مصري وانا اقدر انكم انتخبتم في ظل ظروف صعبة ولكن استبشرنا خيراً ونأمل لكم كل التوفيق في عملكم".

واكد ان "الازهر الشريف مع الشعب اللبناني ووحدة ارضه"، آملا "ان يجتمع شمل جميع اللبنانيين حول الرئيس عون"، وقال: "نحن نؤيدكم في جميع المواقف التي تتخذونها لاسيما تلك المتعلقة بتحرير الارض".

وكشف الامام الطيب خلال اللقاء  ان لمشيخة الازهر معهداً في لبنان ولكنه اغلق نتيجة التطورات الاخيرة.

ورد الرئيس عون شاكراً للامام الطيب على رحابة استقباله مع الوفد المرافق في هذا الصرح العريق"، وقال انه "يتابع عن قرب المواقف التي تصدر عن امام الازهر خصوصا في ما يتعلق بالحوار بين الاديان من اجل تحقيق المواطنة".

وقال الرئيس عون "ان المنطقة في حاجة الى عقلاء مثل الامام الطيب ونتمنى ان نراك قريباُ في بيروت لمزيد من التواصل بين لبنان والازهر الشريف".

وتمنى الرئيس عون على الامام الطيب "العمل على اعادة فتح معهد الازهر في لبنان في وقت قريب على ان يتم ذلك بحضور الامام نفسه".

من جهته، اعرب شيخ الازهر في هذا السياق عن استعداده لاعادة افتتاح المعهد، متحدثاً عن النشاطات التي يقوم بها في لبنان ومنها المؤتمرات الحوارية التي يعقدها واللقاءات التي تجمع ممثلين عن مختلف الاديان"، متمنياً "ان يعقد في لبنان مؤتمراً يحضره ممثلون عن مختلف الطوائف.واشاد  الامام الطيب بالشعب اللبناني وبالتضحيات التي قدمها وبالحركة الثقافية في لبنان منوهاً بما يقوم به على صعيد التواصل والتعايش بين مختلف ابنائه".

وفي ختام اللقاء شكر الرئيس عون الامام الطيب على  استضافته مجدداً دعوته له لزيارة لبنان واعادة افتتاح معهد الازهر الشريف.
مواضيع ذات صلة
شيخ الأزهر نعى البابا فرنسيس: دعم الحوار بين الأديان وكان رمزاً للإنسانية
lebanon 24
19/05/2025 18:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة متابعة مقررات الازهر ووثيقة الاخوة الانسانية نعت البابا فرنسيس واكدت تمسكها بمبادئه
lebanon 24
19/05/2025 18:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وعكة صحية مفاجئة تصيب شيخ الأزهر.. وبيان يكشف عن حالته
lebanon 24
19/05/2025 18:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزهر الشريف: عشرات الآلاف من الأطفال في غزة ذاقوا مرارة اليتم على يد عدو متوحش متعطش للدماء وقتل الأطفال دون وازع ولا رادع
lebanon 24
19/05/2025 18:11:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2025-05-19
11:04 | 2025-05-19
11:02 | 2025-05-19
11:01 | 2025-05-19
11:01 | 2025-05-19
11:00 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24