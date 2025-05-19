الرئيس عون زار شيخ الأزهر في القاهرة: تأكيد على دعم وحدة لبنان وعودة معهد الأزهر

زار رئيس الجمهورية العماد شيخ الامام الأكبر احمد ، حيث كان في استقباله عند المدخل الخارجي للمشيخة الامام احمد الطيب مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق، وذلك عقب لقاء جمعه مع عبدالفتاح ، اليوم، في .

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في مستهل اللقاء صافح الوفد المصري الذي شارك في الاجتماع الموسع وضم وكيل الشريف الدويني، الازهر الدكتور سلامة داود، الدكتور عباس شومان امين عام هيئة كبار العلماء، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة، الامينة العامة لصندوق الزكاة والصدقات المصري، الدكتور محمد الجندي الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية، الشيخ احمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهريةن السفير قادري عبد المطلب مستشار الامام الشيخ الازهر للبروتوكول، السفير عبد موسى مسؤول الطلاب الوافدين في الازهر.



اما عن الجانب اللبناني فحضر والمغتربين يوسف رجي، والمستشارون العميد اندره رحال، جان عزيز، نجاة شرف الدين ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.



وتحدث الامام الطيب مهنئاً الرئيس عون على انتخابه، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية.وقال: "ان في قلب كل عربي وكل وانا اقدر انكم انتخبتم في ظل ظروف صعبة ولكن استبشرنا خيراً ونأمل لكم كل التوفيق في عملكم".



واكد ان "الازهر الشريف مع الشعب اللبناني ووحدة ارضه"، آملا "ان يجتمع شمل جميع اللبنانيين حول الرئيس عون"، وقال: "نحن نؤيدكم في جميع المواقف التي تتخذونها لاسيما تلك المتعلقة بتحرير الارض".



وكشف الامام الطيب خلال اللقاء ان لمشيخة الازهر معهداً في لبنان ولكنه اغلق نتيجة التطورات الاخيرة.



ورد الرئيس عون شاكراً للامام الطيب على رحابة استقباله مع الوفد المرافق في هذا الصرح العريق"، وقال انه "يتابع عن قرب المواقف التي تصدر عن امام الازهر خصوصا في ما يتعلق بالحوار بين الاديان من اجل تحقيق المواطنة".



عون "ان المنطقة في حاجة الى عقلاء مثل الامام الطيب ونتمنى ان نراك قريباُ في لمزيد من التواصل بين لبنان والازهر الشريف".



وتمنى الرئيس عون على الامام الطيب "العمل على اعادة فتح معهد الازهر في لبنان في وقت قريب على ان يتم ذلك بحضور الامام نفسه".



، اعرب شيخ الازهر في هذا السياق عن استعداده لاعادة افتتاح المعهد، متحدثاً عن النشاطات التي يقوم بها في لبنان ومنها المؤتمرات الحوارية التي يعقدها واللقاءات التي تجمع ممثلين عن مختلف الاديان"، متمنياً "ان يعقد في لبنان مؤتمراً يحضره ممثلون عن مختلف الطوائف.واشاد الامام الطيب بالشعب اللبناني وبالتضحيات التي قدمها وبالحركة الثقافية في لبنان منوهاً بما يقوم به على صعيد التواصل والتعايش بين مختلف ابنائه".



وفي ختام اللقاء شكر الرئيس عون الامام الطيب على استضافته مجدداً دعوته له لزيارة لبنان واعادة افتتاح معهد الازهر الشريف.