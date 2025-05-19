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لبنان

رسالة من ضاهر للقوات

Lebanon 24
19-05-2025 | 08:54
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 هنأ النائب ميشال ضاهر رئيس بلدية زحلة الجديد وجميع الأعضاء الفائزين وكتب عبر منصة "اكس":"الى ألاهل والأحبة في زحلة شكراً لكم من القلب. شكراً لكل من انتخب اللائحة البلدية التي كنت ادعمها وشكرا لمن انتخب اللائحة المنافسة. الرابح الأكبر هي زحلة وأهلها.
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أضاف:" أحيي الريس اسعد زغيب على تفانيه في خدمة زحلة في أصعب الأيام، كما أحيي كل المرشحين الذين شاركوه في اللائحة".

تابع:" وأبارك لرئيس البلدية الجديد سليم غزالة وجميع الأعضاء الفائزين. وإنني أراهن أنكم ستعملون من دون كلل لخدمة المدينة وأهلها. وأنا إلى جانبكم، كما يفترض أن يكون كل محبّ لزحلة".

ختم:" وللقوات اللبنانية، سنكمل معا في الخط السيادي الوطني لا يفرق رؤيتنا تنافس ديموقراطي أو سباق على الخدمة. ستبقى "زحلة في القلب رؤية وقرار". وكانت وتبقى زحلة... النجم اللي ما بينطال". 
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