رسالة من ضاهر للقوات

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هنأ النائب رئيس بلدية الجديد وجميع الأعضاء الفائزين وكتب عبر منصة "اكس":"الى ألاهل والأحبة في زحلة شكراً لكم من القلب. شكراً لكل من انتخب اللائحة البلدية التي كنت ادعمها وشكرا لمن انتخب اللائحة المنافسة. الرابح الأكبر هي زحلة وأهلها.أضاف:" أحيي على تفانيه في خدمة زحلة في أصعب الأيام، كما أحيي كل المرشحين الذين شاركوه في اللائحة".تابع:" وأبارك لرئيس البلدية الجديد سليم غزالة وجميع الأعضاء الفائزين. وإنني أراهن أنكم ستعملون من دون كلل لخدمة المدينة وأهلها. وأنا إلى جانبكم، كما يفترض أن يكون كل محبّ لزحلة".ختم:" وللقوات ، سنكمل معا في الخط السيادي الوطني لا يفرق رؤيتنا تنافس ديموقراطي أو سباق على الخدمة. ستبقى "زحلة في القلب رؤية وقرار". وكانت وتبقى زحلة... النجم بينطال".