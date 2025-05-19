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لبنان

عون زار مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

Lebanon 24
19-05-2025 | 09:48
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الأمين العام أحمد أبو الغيط، الذي أطلعه على نتائج قمّة بغداد وأبرز قراراتها، وفي مقدّمها إنشاء صندوق التعافي.
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