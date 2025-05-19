من القوات لأورتاغوس.. ورقة تحدد موقف الحزب من تطورات المنطقة

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أجرى عضو الهيئة التنفيذية في حزب " " ومؤسس المركز اللبناني للمعلومات في ، الدكتور جوزف ، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة الأميركية، شملت مسؤولين في ووزارة الخارجية والخزانة والكونغرس، إلى جانب لقاءات مع مراكز أبحاث وناشطين في الجالية .ومن أبرز اللقاءات، اجتماعه مع نائبة مبعوث الرئيس الأميركي إلى ، كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى في تيم ليندركينغ، نائبة ناتاشا فرانسيسكي، وشارك في بعض اللقاءات رئيس المركز اللبناني للمعلومات الدكتور سمعان.كما التقى جبيلي مسؤولين من مجلس في البيت الأبيض، ووزارة الخزانة، وأعضاء في لجنة الصداقة الأميركية – اللبنانية في .وقدم جبيلي خلال الاجتماعات ورقة سياسية تناولت موقف "القوات اللبنانية" من تطورات الوضع في والمنطقة. وبحسب بيان صادر عن الحزب، عبّر المسؤولون الأميركيون عن اهتمامهم باستقرار لبنان واستمرار دعم الجيش والأجهزة الأمنية، مع التذكير بمواقف الرئيس السابق الداعمة لنهضة لبنان.لكن واشنطن، وفق ما نقل البيان، شددت على أن الدعم مشروط بخطوات واضحة من ، أبرزها: تطبيق اتفاق 26 تشرين الثاني بكل بنوده، حل الميليشيات اللبنانية والفلسطينية، وتسليم سلاحها، وفرض حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، تنفيذ إصلاحات بنيوية ومكافحة الفساد، تنقية القطاع المصرفي من عمليات التهريب والتمويل غير المشروع.وأكدت المصادر الأميركية أن هذه فرصة ذهبية أمام السلطة الجديدة في لبنان، محذّرة من أن نافذة الدعم الدولي لن تبقى مفتوحة طويلاً. (الوكالة الوطنية للإعلام)