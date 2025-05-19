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لبنان

قائد الجيش استقبل سليمان

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:03
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 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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