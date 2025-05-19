وزير الاقتصاد يكشف عن العامل الأساسي لإنعاش اقتصاد لبنان

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وأكد بساط أن "الاقتصاد اللبناني لن يتعافى ما لم تتم معالجة الحياتية الأساسية، وعلى رأسها إعادة المصارف إلى العمل بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي بحاجة ماسّة إلى تمويل واستقرار مالي لكي يتمكن من التطور والمنافسة.وفي معرض حديثه، أشار الوزير إلى أن يخطط لإعادة بناء علاقات اقتصادية قوية مع ، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للصادرات اللبنانية ويعزز مكانة الصناعيين في الأسواق الخارجية.كما كشف بساط أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام المصنّعين اللبنانيين، مؤكدًا وجود فرص واعدة في عدد من الدول. (CNBC)