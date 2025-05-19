Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد يكشف عن العامل الأساسي لإنعاش اقتصاد لبنان

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1362827-638832731663500187.png
Doc-P-1362827-638832731663500187.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط، في حديث لقناة CNBC عربية، على أن الصناعة اللبنانية لا يمكن أن تشهد تحسّنًا فعليًا من دون إعادة تفعيل القطاع المصرفي، الذي لا يزال يعاني شللًا شبه تام منذ اندلاع الأزمة المالية في البلاد.
Advertisement

وأكد بساط أن "الاقتصاد اللبناني لن يتعافى ما لم تتم معالجة القضايا الحياتية الأساسية، وعلى رأسها إعادة المصارف إلى العمل بشكل طبيعي"، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي بحاجة ماسّة إلى تمويل واستقرار مالي لكي يتمكن من التطور والمنافسة.

وفي معرض حديثه، أشار الوزير إلى أن لبنان يخطط لإعادة بناء علاقات اقتصادية قوية مع الدول العربية، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للصادرات اللبنانية ويعزز مكانة الصناعيين في الأسواق الخارجية.

كما كشف بساط أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام المصنّعين اللبنانيين، مؤكدًا وجود فرص واعدة في عدد من الدول. (CNBC)


مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري للجزيرة: نحتاج إلى رفع العقوبات عن بلدنا والمساعدة في إنعاش اقتصادنا
lebanon 24
19/05/2025 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد السوري للحدث: دور الحكومة الحالية هو تهيئة المناخ للقطاع الخاص للقيام بعمله
lebanon 24
19/05/2025 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عن استرداد أموال المودعين وإصلاح الاقتصاد.. هذا ما كشفه وزير الاقتصاد
lebanon 24
19/05/2025 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستُؤثّر رسوم ترامب الجمركيّة على لبنان؟ وزير الإقتصاد يُجيب
lebanon 24
19/05/2025 21:11:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:57 | 2025-05-19
13:37 | 2025-05-19
13:31 | 2025-05-19
13:00 | 2025-05-19
12:58 | 2025-05-19
12:52 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24