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لبنان
رسامني بحث مع السفيرة الأميركية التعاون الثنائي
Lebanon 24
19-05-2025
|
10:45
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، سفيرة
الولايات المتحدة
الأميركية في
لبنان
ليزا جونسون
، حيث جرى عرض شامل للوضع العام في البلاد، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في ما يتعلّق بقطاعات الوزارة.
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وفي إطار متابعته للشؤون الإنمائية، التقى الوزير رسامني النائب
أديب عبد المسيح
، حيث تم التداول في آخر المستجدات السياسية والإنمائية، مع التركيز على مشاريع صيانة الطرقات الواقعة ضمن صلاحيات الوزارة، وخصوصًا في
قضاء الكورة
.
كما استقبل رسامني محافظ
جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
، بصفته رئيسًا لبعثة الحج الرسمية، حيث اطلع منه على الإجراءات المتخذة لتسهيل رحلات الحج لهذا العام، وهنأه على توليه هذه المهمة، متمنيًا له التوفيق. وتم خلال اللقاء البحث في سبل التنسيق المشترك بين المحافظة والوزارة بما يخدم المصلحة العامة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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