الداخلية تسلمت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في زحلة والبقاع الغربي وراشيا

تسلمت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في والبلديات من كل من محافظ القاضي وقائمقام بالإنابة وقائمقام بالإنابة ، نتائج والاختيارية في والبقاع وراشيا، كما وردت من لجان القيد ، على أن يصار إلى إدخالها عبر البرنامج المعتمد في الوزارة وإعلانها رسميا عبر الموقع الإلكتروني.

Advertisement