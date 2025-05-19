باسيل: اهل بيروت اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة

لفت رئيس " " الى ان " اختار مرشحيه في بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة، وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك، واثبتت بيروت بأنها ضنينة على الوحدة، واهلها اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة".

Advertisement

وخلال مؤتمر صحافي حول والاختيارية، اشار الى "خرق واحد من قبل لائحة النائب وهو مسّ بالمناصفة، وهذا يدلّ أنّ التفلّت في وارد رغم الوعي السياسيّ، ويجب تعزيز ما في النفوس في النصوص، ومعالجة موضوع المناصفة في بيروت، لان ما حصل خدش في المناصفة".

وقال: "ان القوات بررت وجودها مع في اللائحة البلدية في بيروت من اجل المناصفة، وهذا وضع الاتفاق الذي قمنا به في الوقت السابق مع حزب الله".



واكد ان " تعاطينا مع الاستحقاق البلدي جاء من منطلق دعمنا لخيار العائلات".