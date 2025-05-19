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لبنان

باسيل: اهل بيروت اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:53
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 لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى ان "التيار اختار مرشحيه في بيروت بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة، وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك، واثبتت بيروت بأنها ضنينة على الوحدة، واهلها اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة".
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وخلال مؤتمر صحافي حول الانتخابات البلدية والاختيارية، اشار الى "خرق واحد من قبل لائحة النائب نبيل بدر وهو مسّ بالمناصفة، وهذا يدلّ أنّ التفلّت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسيّ، ويجب تعزيز ما في النفوس في النصوص، ومعالجة موضوع المناصفة في بيروت، لان ما حصل خدش في المناصفة".
وقال: "ان القوات بررت وجودها مع حزب الله في اللائحة البلدية في بيروت من اجل المناصفة، وهذا وضع الاتفاق الذي قمنا به في الوقت السابق مع حزب الله".

واكد ان " تعاطينا مع الاستحقاق البلدي جاء من منطلق دعمنا لخيار العائلات".
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