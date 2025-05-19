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لبنان

ملثمان أطلقا النار على المحال والسيارات عند تقاطع الغبيري

Lebanon 24
19-05-2025 | 10:57
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قام ملثمان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار على المحال والسيارات عند تقاطع الغبيري - الرحاب باتجاه طريق المطار القديمة، وفرا إلى جهة مجهولة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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