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لبنان

ندوة في نقابة مهندسي طرابلس حول إعادة الإعمار بالتقنيات الحديثة والمستدامة

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:04
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نظّمت لجنة متابعة الإنماء ندوة بعنوان "إعادة الإعمار عبر استخدام أحدث التقنيات العلمية والبيئية" في نقابة مهندسي طرابلس، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وحضور عدد من النواب والفعاليات.
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وحذّرت الوزيرة الزين في كلمتها من تفاقم الأزمات البيئية في طرابلس، وعلى رأسها امتلاء مطمر النفايات.

تضمنت الندوة ثلاث جلسات علمية ناقشت تقييم الأضرار بعد الحروب، تدعيم الأبنية التراثية، وإعادة التدوير في سياق الإعمار المستدام. وشارك في الجلسات عدد من الخبراء أبرزهم الدكتور شادي عبد الله، الدكتور قاسم رحال، الدكتور ميشال شلهوب، والدكتورة ربى الدالاتي.

اختُتمت الندوة بسلسلة توصيات تمحورت حول تعزيز الاستدامة في إعادة الإعمار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تقييم الأضرار وإعادة البناء. (الوكالة الوطنية للإعلام)







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