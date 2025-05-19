ندوة في نقابة مهندسي طرابلس حول إعادة الإعمار بالتقنيات الحديثة والمستدامة

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نظّمت لجنة متابعة الإنماء ندوة بعنوان " عبر استخدام أحدث التقنيات العلمية والبيئية" في نقابة مهندسي ، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة ، وحضور عدد من النواب والفعاليات.وحذّرت في كلمتها من تفاقم الأزمات البيئية في طرابلس، وعلى رأسها امتلاء مطمر النفايات.تضمنت الندوة ثلاث جلسات علمية ناقشت تقييم الأضرار بعد الحروب، تدعيم الأبنية التراثية، وإعادة التدوير في سياق الإعمار المستدام. وشارك في الجلسات عدد من الخبراء أبرزهم الدكتور ، الدكتور ، الدكتور ، والدكتورة ربى الدالاتي.اختُتمت الندوة بسلسلة توصيات تمحورت حول تعزيز الاستدامة في إعادة الإعمار، وتوظيف والتقنيات الحديثة في تقييم الأضرار وإعادة البناء. (الوكالة الوطنية للإعلام)