آخر خبر عن فرز أصوات "انتخابات بيروت".. ماذا كشف؟

لا تزال عمليات فرز الأصوات في انتخابات مستمرة، مع بقاء سبعة أقلام قيد الفرز بالإضافة إلى إعادة احتساب عدد من الصناديق، وسط أجواء من الترقب.

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ووفقاً للمعطيات المتوفرة حتى اللحظة، تشير نتائج الفرز الجزئي إلى خرق أحد المرشحين البارزين على لائحة " بتحبك" للائحة "بيروت بتجمعنا" المدعومة من تحالف واسع يضم معظم الأحزاب السياسية التقليدية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الخرق، يُعدّ مؤشراً إيجابياً لافتاً، لا سيما أنه ناتج عن قرار ناخبين من العائلات البيروتية التي صوّتت بعيداً عن أي دعم حزبي أو ماكينة انتخابية ضخمة او استقطاب تقليدي.