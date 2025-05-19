في الجنوب.. سقوط شهيد إثر غارة جوية إسرائيليّة

نفذ العدو ، مساء اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت أطراف بلدتي حولا ومركبا في .

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وذكرت المعلومات أنَّ الغارة أسفرت عن سقوط كان يتواجد قرب منزله في حي القرقاف - حولا.