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لبنان

في الجنوب.. سقوط شهيد إثر غارة جوية إسرائيليّة

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:10
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نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت أطراف بلدتي حولا ومركبا في جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنَّ الغارة أسفرت عن سقوط شهيد كان يتواجد قرب منزله في حي القرقاف - حولا. 
 
 
 
 
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