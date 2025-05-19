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لبنان

سلام اجتمع مع جابر ورسامني وكركي

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:18
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اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا، اليوم الإثنين، مع وزيري المالية ياسين جابر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث جرى البحث في عدد من الشؤون الوزارية.
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واستقبل سلام مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي وتناول البحث أوضاع الضمان.
 
 
 
 
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