"مخدرات" بين الدامور وصيدا.. المُروج كُشفت هويته

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة آفّة المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى حول قيام شخصٍ مجهول بتجارة وترويج مواد مخدّرة على الطّريق السّاحلي الممتد ما بين الدّامور والأوّلي - ، وذلك على متن سيّارة نوع لون أسود.على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات، توصّلت إلى معرفة هويّته ومكان وجوده، ويُدعى:م. س (مواليد عام۱۹۹۷، لبناني)بتاريخ 13-5-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة على متن السّيّارة المذكورة في بلدة السّعديات، وذلك بعد محاولته الفرار.بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات مختلفة الأنواع ومبلغ مالي.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.