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لبنان

بعد استهداف دراجة نارية في صربين... بيان من "الصحة"

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:49
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامة التابع لوزارة الصحّة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بواسطة مسيّرة، أدت إلى إصابة مواطنين بجروح". 
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وصباحاً، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، دراجة ناريّة في وادي بلدة صربين في جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات، أُصيب شابان جراء الغارة، وهما من بلدة بيت ليف.
 
وعُلِمَ أنّ أحدهما كان يقود جراراً زراعيّاً، لحظة إستهداف المسيّرة للدراجة الناريّة.
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