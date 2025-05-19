بعد استهداف دراجة نارية في صربين... بيان من "الصحة"

Advertisement

وصباحاً، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، دراجة ناريّة في وادي بلدة صربين في .وبحسب المعلومات، أُصيب شابان جراء الغارة، وهما من بلدة .وعُلِمَ أنّ أحدهما كان يقود جراراً زراعيّاً، لحظة إستهداف المسيّرة للدراجة الناريّة.