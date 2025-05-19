عن نتائج انتخابات بيروت... كلام مفاجئ من الحوت!

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"قراءة سريعة في نتائج انتخابات الأولية، والتي خاضها البعض على خلفية طائفية تحاصصية وليس إنمائية:تحالف ١٠ أحزاب: (قوات لبنانية - وطني حر - - طاشناق - هانشاك - - حركة امل - - مشاريع - تقدمي اشتراكي).٧٠٪ من التصويت المسيحي٨٥٪ من التصويت .٢٥٪ من التصويت السني.انفصام في الموقف السياسي (تحالف هجين بين خصوم الأمس واليوم).عدم القدرة على إنجاح اللائحة كاملة".تابع: "تحالف المستقلين: نائبين (نبيل بدر وعماد الحوت) - عائلات بيروتية - جمعيات بيروتية - جمعيات اسلامية - مستقلين.٦٠٪ من التصويت السني.١٠٪ من التصويت المسيحي١٠٪ من التصويت الشيعي.انسجام في الموقف السياسي والعروبي.حرص على التعايش العفوي في ".ختم: "خلاصات: وضوح توجّه المزاج البيروتي الأصيل، ومن حافظ على قرار بيروت ومن فرّط به.تحالفات محاصصة الأحزاب ليست ضمانة للعيش المشترك؛ وحده الحوار الصريح بين اللبنانيين، لاسيما مع من يمثّل النبض الحقيقي للمكوّن السنّي، يؤمّن هذا التعايش وبناء دولة مؤسسات حقيقية قائمة على التصارح لا التكاذب.محاولات عزل أو تهميش السياسي الوسطي الذي تمثله الجماعة الاسلامية غير واقعية لأنها من النسيج الوطني العريض ونتائج في مختلف المحافظات أثبتت ذلك. كل انتخابات بلدية وبيروت الحبيبة بخير، وأتمنى التوفيق للمجلس البلدي المنتخب".