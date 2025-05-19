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لبنان

عن نتائج انتخابات بيروت... كلام مفاجئ من الحوت!

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:02
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كتب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية في لبنان النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصة "إكس": 
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"قراءة سريعة في نتائج انتخابات مجلس بلدية بيروت الأولية، والتي خاضها البعض على خلفية طائفية تحاصصية وليس إنمائية:

تحالف ١٠ أحزاب: (قوات لبنانية - تيار وطني حر - كتائب - طاشناق - هانشاك - حزب الله - حركة امل - فؤاد مخزومي - مشاريع - تقدمي اشتراكي).
٧٠٪ من التصويت المسيحي
٨٥٪ من التصويت الشيعي.
٢٥٪ من التصويت السني.
انفصام في الموقف السياسي (تحالف هجين بين خصوم الأمس واليوم).
عدم القدرة على إنجاح اللائحة كاملة".

تابع: "تحالف المستقلين: نائبين (نبيل بدر وعماد الحوت) - عائلات بيروتية - جمعيات بيروتية - جمعيات اسلامية - مستقلين.
٦٠٪ من التصويت السني.
١٠٪ من التصويت المسيحي 
١٠٪ من التصويت الشيعي.
انسجام في الموقف السياسي والعروبي.
حرص على التعايش العفوي في بيروت".

ختم: "خلاصات: وضوح توجّه المزاج البيروتي الأصيل، ومن حافظ على قرار بيروت ومن فرّط به.
تحالفات محاصصة الأحزاب ليست ضمانة للعيش المشترك؛ وحده الحوار الصريح بين اللبنانيين، لاسيما مع من يمثّل النبض الحقيقي للمكوّن السنّي، يؤمّن هذا التعايش وبناء دولة مؤسسات حقيقية قائمة على التصارح لا التكاذب.محاولات عزل أو تهميش الاسلام السياسي الوسطي الذي تمثله الجماعة الاسلامية غير واقعية لأنها من النسيج الوطني العريض ونتائج الانتخابات البلدية في مختلف المحافظات أثبتت ذلك. كل انتخابات بلدية وبيروت الحبيبة بخير، وأتمنى التوفيق للمجلس البلدي المنتخب".
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