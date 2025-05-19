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لبنان

من "عدلية بيروت".. ماذا أعلن وزيرا الداخلية والعدل عن "فرز أصوات الانتخابات"؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:14
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جال وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار داخل قصر عدل بيروت، مساء الإثنين، حيث تفقدا سير عملية فرز الأصوات هناك بعد الإنتخابات البلدية والإختيارية التي أُجريت في بيروت، أمس الأحد.
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وفي تصريحٍ له، قال الحجار إنَّ "عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة وسنطلع الرأي العام على مسار عملية الفرز منعاً لأي تساؤلات من دون أجوبة".
 
بدورهِ، قال نصار إنَّ "القضاة يقومون بعملٍ كبير لتأمين حسن سير عملية الفرز وإصدار نتائج إنتخابات بيروت"، مشيراً إلى أنَّ "الأولوية هي لصوابية النتائج ولا إشكالات".
 
وتابع: "عندما يحصل ما يسمى التأخير يعني أنّ القاضي سيسهر ليلة أخرى لأجل صوابية النتائج".
 
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