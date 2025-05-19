من "عدلية بيروت".. ماذا أعلن وزيرا الداخلية والعدل عن "فرز أصوات الانتخابات"؟

جال وزيرا الداخلية والعدل داخل قصر عدل ، مساء الإثنين، حيث تفقدا سير عملية فرز الأصوات هناك بعد الإنتخابات البلدية والإختيارية التي أُجريت في بيروت، أمس الأحد.

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وفي تصريحٍ له، قال إنَّ "عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة وسنطلع الرأي العام على مسار عملية الفرز منعاً لأي تساؤلات من دون أجوبة".

بدورهِ، قال إنَّ "القضاة يقومون بعملٍ كبير لتأمين عملية الفرز وإصدار نتائج إنتخابات بيروت"، مشيراً إلى أنَّ "الأولوية هي لصوابية النتائج ولا إشكالات".

وتابع: "عندما يحصل ما يسمى التأخير يعني أنّ القاضي سيسهر ليلة أخرى لأجل صوابية النتائج".