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لبنان

بعد غارة حولا.. بيانٌ من "الصحة"

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:20
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، أنَّ الغارة الإسرائيلية على أطراف حولا - جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط شهيد.
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وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي حولا ومركبا هذا المساء.
 
 
وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية في صربين، ما أسفر عن سقوط جريحين.
 
 
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