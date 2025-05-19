بعد غارة حولا.. بيانٌ من "الصحة"

أعلنت ، اليوم الإثنين، أنَّ الغارة على أطراف حولا - ، أسفرت عن سقوط .

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وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي حولا ومركبا .

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة دراجة نارية في صربين، ما أسفر عن سقوط جريحين.