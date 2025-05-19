بيان من "حزب الله" بعد "إنتخابات بيروت".. ورسالة إلى "جمهور المقاومة"

أصدرت الماكينة الإنتخابية لـ" " في بياناً حول التي أجريت، أمس الأحد، في العاصمة.

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وتوجهت الماكينة بـ"الشكر والتهنئة والتبريك من جمهور الوفي، والصادق، الذي أثبت وعيه وحكمته، والذي شارك بفعالية ومسؤولية في المعركة الانتخابية، وبكل رقي وانضباط، حامياً التوازن والاستقرار بين مكونات مدينة ، ومتجاوزاً كل الحساسيات، ومحافظاً على والعيش المشترك".



وأضافت: "لقد عبّر حجم أصوات الوطني الداعم للائحة بيروت بتجمعنا، والتي قارب 20000 صوت، عن مستوى الدعم الشعبي الكبير والثقة الكاملة بخيارات الثنائي الوطنية، والذي استنفر كل حضوره وجهوده في مواجهة كل التحديات السياسية والاجتماعية، لتبقى العاصمة بيروت حاضرة وحاضنة لجميع أبنائها".



وختم: "نثمن الجهود الكبيرة الذي بذلها الإخوة والأخوات في الماكينة الانتخابية لحزب الله وحركة أمل، الذين عملوا بإخلاص وتفانٕ، وبكل كفاءة وانضباط، وروح ملؤها القوة والثقة بالنصر، في إدارة العملية الانتخابية واستطاعوا تحقيق المطلوب ببراعة واقتدار".