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لبنان

بيان من "حزب الله" بعد "إنتخابات بيروت".. ورسالة إلى "جمهور المقاومة"

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:43
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أصدرت الماكينة الإنتخابية لـ"حزب اللهفي منطقة بيروت بياناً حول الانتخابات البلدية التي أجريت، أمس الأحد، في العاصمة.
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وتوجهت الماكينة الانتخابية بـ"الشكر والتهنئة والتبريك من جمهور المقاومة الوفي، والصادق، الذي أثبت وعيه وحكمته، والذي شارك بفعالية ومسؤولية في المعركة الانتخابية، وبكل رقي وانضباط، حامياً التوازن والاستقرار بين مكونات مدينة بيروت، ومتجاوزاً كل الحساسيات، ومحافظاً على الشراكة الوطنية والعيش المشترك".

وأضافت: "لقد عبّر حجم أصوات الثنائي الوطني الداعم للائحة بيروت بتجمعنا، والتي قارب 20000 صوت، عن مستوى الدعم الشعبي الكبير والثقة الكاملة بخيارات الثنائي الوطنية، والذي استنفر كل حضوره وجهوده في مواجهة كل التحديات السياسية والاجتماعية، لتبقى العاصمة بيروت حاضرة وحاضنة لجميع أبنائها".

وختم: "نثمن الجهود الكبيرة الذي بذلها الإخوة والأخوات في الماكينة الانتخابية لحزب الله وحركة أمل، الذين عملوا بإخلاص وتفانٕ، وبكل كفاءة وانضباط، وروح ملؤها القوة والثقة بالنصر، في إدارة العملية الانتخابية واستطاعوا تحقيق المطلوب ببراعة واقتدار".
 
 
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