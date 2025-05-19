الأسمر يشكر وزير الداخلية على قراره بعودة موظفي النافعة إلى عملهم

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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في الدكتور في بيان، " على قراره بعودة موظفي مصلحة تسجيل السيارات - النافعة لمزاولة أعمالهم، لما لهذه الخطوة من منفعة كبيرة على خزينة الدولة وعلى الموظفين الذين حرموا من أدنى حقوقهم لأكثر من عامين".وتوجه بالشكر أيضاً الى "رئيسة الأستاذة على الدراسات القانونية التي قامت بها والمراسلات مع لمجلس الوزراء في حينه وذلك بطلب خطي من الإتحاد العمالي العام الذي وقف مع الموظفين المظلومين وتابع قضيتهم منذ حصولها".ونوه أيضاً ب"العميد رئيس المصلحة بالتكليف وبجهوده لإعادة تفعيل العمل وتنظيمه، بما ينعكس انفراجاُ بالمعاملات وتبسيطاُ لأساليب العمل للمواطن الذي يمضي الساعات بالانتظار.وتمنى "لتسريع بالأحكام القضائية والضرب بيد من حديد للفاسدين والمفسدين والمرتشين وتبرأة المظلومين".ودعا "الموظفين الشرفاء للدفاع عن عملهم ومؤسستهم بالتمسك بالقانون وبمحاربة الفساد ولإعادة استنهاض مصلحة تسجيل السيارات ورفد الخزينة بالمداخيل المحصلة".وختم بشكر "رئيس على حركته الدؤوبة في الدفاع عن موظفي النافعة وعن لقمة عيش اللبنانيين كافة عبر لجوئه الى المساءلة القانونية للوزراء والمسؤولين أو عبر بلاغات للنيابات العامة وإخطارات تبغي كلها تطبيق القانون وإحقاق الحق". (الوكالة الوطنية)