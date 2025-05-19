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لبنان

الأسمر يشكر وزير الداخلية على قراره بعودة موظفي النافعة إلى عملهم

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:45
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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، "وزير الداخلية اللواء أحمد الحجار على قراره بعودة موظفي مصلحة تسجيل السيارات - النافعة لمزاولة أعمالهم، لما لهذه الخطوة من منفعة كبيرة على خزينة الدولة وعلى الموظفين الذين  حرموا من أدنى حقوقهم لأكثر من عامين".
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وتوجه بالشكر أيضاً الى "رئيسة مجلس الخدمة المدنية الأستاذة نسرين مشموشي على الدراسات القانونية التي قامت بها والمراسلات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حينه وذلك بطلب خطي من الإتحاد العمالي العام الذي وقف مع الموظفين المظلومين وتابع قضيتهم منذ حصولها".

ونوه أيضاً ب"العميد نزيه قبرصلي رئيس المصلحة بالتكليف وبجهوده لإعادة تفعيل العمل وتنظيمه، بما ينعكس انفراجاُ بالمعاملات وتبسيطاُ لأساليب العمل للمواطن الذي يمضي الساعات بالانتظار.

وتمنى "لتسريع بالأحكام القضائية والضرب بيد من حديد للفاسدين والمفسدين والمرتشين وتبرأة المظلومين".

ودعا "الموظفين الشرفاء للدفاع عن عملهم ومؤسستهم بالتمسك بالقانون وبمحاربة الفساد ولإعادة استنهاض مصلحة تسجيل السيارات ورفد الخزينة بالمداخيل المحصلة".

 وختم بشكر "رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني على حركته الدؤوبة في الدفاع عن موظفي النافعة وعن لقمة عيش اللبنانيين كافة عبر لجوئه الى المساءلة القانونية للوزراء والمسؤولين أو عبر بلاغات للنيابات العامة وإخطارات تبغي كلها تطبيق القانون وإحقاق الحق". (الوكالة الوطنية)
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