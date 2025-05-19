بعد صدور نتائج المرحلة الثالثة من الانتخابات.. الحواط يُهنئ هؤلاء

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عبر حسابه على منصة "إكس":

Advertisement

"بعد نتائج المرحلة الثالثة من الإنتخابات البلدية والإختيارية تهنئة كبيرة لأبناء الذين صوّتوا للبنان الجديد الذي نريده راسخاً في تاريخه وتضحيات شهدائه وأبنائه وعصرياً خلّاقاً جامعاً لطاقات الشباب والخبرات بعيداً عن لقاء المصالح العابرة وتجميع ما لا بينهم في بعض الأحيان".



تابع:" تهنئة قلبية للقوات ومسؤوليها وعلى رأسهم وكذلك الزميلين والياس ، وللمجلس البلدي الجديد . كما أتوجه بالتهنئة إلى المنتخبة حديثاً التي ينتظرها الكثير من العمل الإنمائي".



ختم: "أما نحن النواب فأمامنا ورشة تشريعية لتحديث بما يعطي البلديات الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لا سيما المالية، لتحقيق مشاريعها ، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بعد طول انتظار وعرقلة. وهذا ما سيسمح بالمحاسبة المنتظرة وتحقيق الإنماء المتوازن في إطار المنافسة".