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لبنان

بعد صدور نتائج المرحلة الثالثة من الانتخابات.. الحواط يُهنئ هؤلاء

Lebanon 24
19-05-2025 | 12:58
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كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة "إكس": 
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"بعد نتائج المرحلة الثالثة من الإنتخابات البلدية والإختيارية تهنئة كبيرة لأبناء زحلة الذين صوّتوا للبنان الجديد الذي نريده راسخاً في تاريخه وتضحيات شهدائه وأبنائه وعصرياً خلّاقاً جامعاً لطاقات الشباب والخبرات بعيداً عن لقاء المصالح العابرة وتجميع ما لا جامع بينهم في بعض الأحيان". 

تابع:" تهنئة قلبية للقوات اللبنانية ومسؤوليها وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع وكذلك الزميلين جورج عقيص والياس اسطفان ، وللمجلس البلدي الجديد . كما أتوجه بالتهنئة إلى المجالس البلدية المنتخبة حديثاً التي ينتظرها الكثير من العمل الإنمائي". 

ختم: "أما نحن النواب فأمامنا ورشة تشريعية لتحديث قانون البلديات بما يعطي البلديات الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لا سيما المالية، لتحقيق مشاريعها ، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بعد طول انتظار وعرقلة. وهذا ما سيسمح بالمحاسبة المنتظرة وتحقيق الإنماء المتوازن في إطار المنافسة".
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