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لبنان

لمستخدمي "أوجيرو" في العمروسية ومحيطها... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:31
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أعلنت هيئة "أوجيرو"  في منشور على حسابها عبر منصة"إكس"، أنّه "طرأ عطل في سنترال عمروسية ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".
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تابعت: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".
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