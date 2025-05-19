صورة لنتيجة "غير نهائية" خاصة بإنتخابات بيروت.. هكذا جاءت الأرقام

أظهرت نتائج غير نهائية فوز لائحة " بتجمعنا" بـ23 مقعداً في مقابل مقعد واحد للائحة "بيروت بتحبك" ناله المُرشح الجمل الذي نال 37985 صوتاً.

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وكشفت البيانات أن المرشح بالوظه من "بيروت بتجمعنا"، نال أعلى نسبة أصوات بمعدل 46194، في حين نال العضو الـ24 ضمن الفائزين وهو هوفهانيس بجاقجيان 37691.