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لبنان

قريباً.. لقاء سيجمع سلام مع وزير الخارجية السوري

Lebanon 24
19-05-2025 | 13:57
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن لقاءً قريباً سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
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ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها إنَّ "سوريا تتحرك بشكل أسرع من لبنان، في حين أنَّ الرئيس السوري أحمد الشرع يُمسك بزمام الأمور بشكل ممتاز"، وأضافت: "أما لبنان، فعليه المضي قدماً إن بالدبلوماسية أو بالمفاوضات وصولاً إلى الحوار". 
 
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