قريباً.. لقاء سيجمع سلام مع وزير الخارجية السوري

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن لقاءً قريباً سيجمع رئيس الحكومة مع .

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ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها إنَّ " تتحرك بشكل أسرع من ، في حين أنَّ الرئيس السوري يُمسك بزمام الأمور بشكل ممتاز"، وأضافت: "أما لبنان، فعليه المضي قدماً إن بالدبلوماسية أو بالمفاوضات وصولاً إلى الحوار".