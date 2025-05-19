خبرٌ من الحدود.. دبابة إسرائيلية تتقدّم باتجاه لبنان!

أقدمت قوة إسرائيلية مُعادية مؤلفة من مُشاة وجرافة عسكرية، على التقدم باتجاه الأراضي في - .

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وذكرت المعلومات أنّ دبابة من نوع "ميركافا" رافقت القوة خلال توغلها البري المُعادي.