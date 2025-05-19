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لبنان

خبرٌ من الحدود.. دبابة إسرائيلية تتقدّم باتجاه لبنان!

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:15
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أقدمت قوة إسرائيلية مُعادية مؤلفة من مُشاة وجرافة عسكرية، على التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية في وادي هونين - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنّ دبابة من نوع "ميركافا" رافقت القوة خلال توغلها البري المُعادي.
 
 
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