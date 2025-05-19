Advertisement

لبنان

الزيارة اقتربت.. متى ستصل أورتاغوس إلى لبنان؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1362956-638832888934149973.jpg
Doc-P-1362956-638832888934149973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان ستكون في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن الأخيرة ستتجه إلى إسرائيل أيضاً.
Advertisement
 
 
وقالت القناة إنَّ مصادر دبلوماسية خارجية تتحدّث عن أنَّ لبنان مطالب بحصر السلاح بيد الدولة سريعاً بخطوات تنفيذية لا تقتصر على المواقف والتصريحات.
 
 
من جهتها، ذكرت قناة "روسيا اليوم" أنّه سيكون لأورتاغوس سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث ملف سلاح حزب الله والاصلاحات الداخلية.

وأشارت إلى أن الموفدة الأميركية ستبحث أيضاً اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية وكيفية تطبيق القرار 1701.
 
مواضيع ذات صلة
متى ستصل أورتاغوس إلى بيروت؟هذه آخر معلومة
lebanon 24
20/05/2025 04:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان في صلب محادثات ترامب في السعودية وزيارة أورتاغوس لبيروت رهن تقدّم المواقف
lebanon 24
20/05/2025 04:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أورتاغوس في زيارتها الثالثة الى لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التوتّرات
lebanon 24
20/05/2025 04:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان واصل زيارته للعراق وإلتقى عمار الحكيم وعبد المهدي
lebanon 24
20/05/2025 04:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:49 | 2025-05-19
16:55 | 2025-05-19
16:34 | 2025-05-19
16:16 | 2025-05-19
16:09 | 2025-05-19
15:51 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24