الزيارة اقتربت.. متى ستصل أورتاغوس إلى لبنان؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ زيارة الموفدة الأميركية إلى ستكون في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن الأخيرة ستتجه إلى أيضاً.

Advertisement

وقالت القناة إنَّ مصادر دبلوماسية خارجية تتحدّث عن أنَّ لبنان مطالب بحصر السلاح بيد الدولة سريعاً بخطوات تنفيذية لا تقتصر على المواقف والتصريحات.

من جهتها، ذكرت قناة " " أنّه سيكون لأورتاغوس سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث ملف سلاح والاصلاحات الداخلية.



وأشارت إلى أن الموفدة الأميركية ستبحث أيضاً اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات وكيفية تطبيق القرار 1701.