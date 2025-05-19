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لبنان

شركة "تاتش" ترسل عرضاً ترويجياً ثم تتراجع وتعتذر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-05-2025 | 15:27
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أرسلت شركة "تاتش" للاتصالات رسالة نصية إلى عدد من المشتركين تعلن فيها عن عرض ترويجي مضاعف لحزمة بيانات HS6، يتضمن 60GB بسعر 16 دولاراً بدلاً من 30GB، وصالح حتى 15 حزيران 2025.
 
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إلّا أنّ الشركة عادت وأرسلت رسالة توضيحية تطلب فيها من المشتركين تجاهل الرسالة السابقة، وقدّمت اعتذارها عن أي إزعاج تسببت به.
 
ولم توضح "تاتش" أسباب سحب العرض أو إذا ما كان قد أُرسل عن طريق الخطأ.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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