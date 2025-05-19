شركة "تاتش" ترسل عرضاً ترويجياً ثم تتراجع وتعتذر

أرسلت شركة "تاتش" للاتصالات رسالة نصية إلى عدد من المشتركين تعلن فيها عن عرض ترويجي مضاعف لحزمة بيانات HS6، يتضمن 60GB بسعر 16 دولاراً بدلاً من 30GB، وصالح حتى 15 حزيران 2025.

Advertisement



إلّا أنّ الشركة عادت وأرسلت رسالة توضيحية تطلب فيها من المشتركين تجاهل الرسالة السابقة، وقدّمت اعتذارها عن أي إزعاج تسببت به.

ولم توضح "تاتش" أسباب سحب أو إذا ما كان قد أُرسل عن طريق الخطأ.