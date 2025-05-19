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لبنان

عامر جلول يوقع كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض الكتاب

Lebanon 24
19-05-2025 | 15:44
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وقع الأستاذ عامر جلول كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في مركز سي سايد أرينا على الواجهة البحرية بيروت.
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وتم التوقيع في جناح دار المقاصد للتأليف والنشر ، وجرت أيضاً مناقشة للكتب في ندوة أدارها الصحافي أمين قمورية وشارك فيها الدكتور محمد خير فرج والدكتور نمر فريحة.
 
وكتب جلول على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي فقال: "في لحظةٍ لا تُنسى، وبين وجوهٍ أحبّها من الأهل والأصدقاء، وبحضور نخبةٍ كريمة من الشخصيات السياسية والفكرية، غمرني شعور بالامتنان العميق. أشكر من القلب كل من حضر، وكل من دعم وساند وآمن بهذه التجربة. وأخصّ بالشكر أولئك الذين ناقشوا الكتاب بعمق ومحبة، وكانوا مرآةً للفكر والرقيّ. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا... أنتم المعنى الحقيقي لهذا الإنجاز".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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