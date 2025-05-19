عامر جلول يوقع كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض الكتاب

وقع الأستاذ كتابه "صراع الهويات والجدل التاريخي" في معرض العربي الدولي للكتاب في على الواجهة البحرية بيروت.

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وتم التوقيع في جناح دار للتأليف والنشر ، وجرت أيضاً مناقشة للكتب في ندوة أدارها الصحافي وشارك فيها خير فرج والدكتور نمر فريحة.

وكتب على صفحاته على فقال: "في لحظةٍ لا تُنسى، وبين وجوهٍ أحبّها من الأهل والأصدقاء، وبحضور نخبةٍ كريمة من الشخصيات السياسية والفكرية، غمرني شعور بالامتنان العميق. أشكر من القلب كل من حضر، وكل من دعم وساند وآمن بهذه التجربة. وأخصّ بالشكر أولئك الذين ناقشوا الكتاب بعمق ومحبة، وكانوا مرآةً للفكر والرقيّ. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا... أنتم المعنى الحقيقي لهذا الإنجاز".