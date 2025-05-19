تفاصيل "اللقاء القاتل" بين كمال جنبلاط وحافظ الأسد.. محضر يُكشف لأول مرة

يصدر خلال أيام عن دار نوفل - هاشيت أنطوان، كتاب "اللقاء القاتل"، بنسخة إلكترونية ثم ورقية، وينقل محضر الجلسة الأخيرة بين الرئيس السوري الراحل حافظ وقائد الحركة الوطنية الزعيم كمال .

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وينقل الكتاب حرفياً وقائع هذه الجلسة المشحونة التي استمرت ثماني ساعات ذات 27 آذار 1976، وبالكلمات العامية التي تبدالها الرجلان ومن حضر معهما.





يشكّل محضر الجلسة المسرَّب شاهداً على مرحلةٍ طُويت، لكنّها كانت منعطفاً مهمّاً حينها، وأهميتها لم تنحصر في العلاقة بين وسوريا، بل أيضاً بين حافظ الأسد وكمال جنبلاط، اللذَين كانا لاعبَين كبيرَين في تاريخ المشرق العربي.

وما في يلي مقتطف من الحوار:



ك. جنبلاط: لأن كيف بدنا مجلس على الطريقة القديمة ويعطي تفويضًا لرئيس يتجاوز في مدته مدة المجلس الذي انتخبه! أنا ما بحثت بشي مع أحد.

الرئيس: والله أنا بشوف أن موضوع الوقت مهم ولازم تبحثوه.

ك. جنبلاط: راح بشوف. بس لازم بالأول ياكلوها . لازم يطلعوا مكسورين شوية.

الرئيس(ضاحكاً): أنا بدّي إياك تروح من عندي وبعد ساعات يوقف إطلاق النار.

ك. جنبلاط: صدقني، مش راح يعملوها. فنحن سمعنا منكم 11 شهرًا ونحن روح وتعال ووَقّتوا إطلاق النار. وهم كل مالهم عم يتشجّعوا أكثر! لذلك هالمرة لازم ياكلوها (ياكلوا ضربة قوية) تمام ويشعروا أن أرجلهم مكسّرة، وساعتها بيصير التعاطي معهم أسهل علينا وعليكم، ومنقول: هالمرة يا الله وبعدين منشوف التفاصيل. ونحن نعرف الزُغُل تبعهم (أي غشهم).

الرئيس: بس أنا خايف ما يصير..

ك. جنبلاط(مقاطعًا): قصة ما بتنفع معهم.

الرئيس: لا، في الحقيقة، الآن الموضوع مش موضوع رحمة.

ك. جنبلاط: أما بالنسبة لقضيّة التدويل، فروسيا عنا. ثم بعدين رئيس الجمهورية غير ممكن أن يطرح قضية التدويل. هو الذي يطرحه.

الرئيس: لا، دول العالم بدها تطرحه.

ك. جنبلاط: منشان شو؟ ساعتها بتكون فرصة لنا لكي نشرح أنه في مسلمون مضطهدون في لبنان. ونحن ندعو إلى العلمنة او يعطونا حصتنا. فنحن لنا 60%.

الرئيس: معليش، لكن مجرّد التدويل...

ك. جنبلاط (مقاطعًا): وكمان فينا نحرّك أندونيسيا ونطرح القضية على . وشو يعني!!

الرئيس: لكن مجرّد طرح التدويل هذا شيء سيء! شيء سيّء.

ك. جنبلاط: ما بيقدروا. والمنطقة التي شفتها على الخارطة يكفيها ثلاث مدافع 120مم – واحد بينحط فوق جبال عاليه، وواحد بينحط بالنصّ – ما فيه ولا ضيعة إلّا متضررة – ونحن ما زلنا نستعمل أسلوب تخويفهم. عم نضرب عاليه وعم نضرب ، وعم نضرب كيفون. كل واحدة بثلاث – أربع قنابل بس حتى نقول لهم: ما فيكم تنفصلوا. كيف بدهم ينفصلوا بالمتن فقط؟! فهؤلاء لا يشكلون أكثر من 15% من مسيحيي لبنان. يعني بيكفي بالنسبة لكم أنتم كسوريين أن تتسلّوا بهم بثلاثة مدافع فقط على كم ليلة! هم شاعرين أنّ الانتصار مش ممكن. فسعوا بمسألة التقسيم فشو بدهم يعرضوا على ؟! هل سيعرضون أنهم مظلومون! فها نحن مظلومون من 140 سنة!!

الرئيس: لكنك غير قادر أن تقول في الأمم المتحدة إنك بدك تظلمهم بالمقابل!

ك. جنبلاط: لا، أنا ما راح قول انني بدي أظلمهم. نحن نقول أننا بدنا دولة علمانية او بدنا حصتنا. بدنا 60% وبدنا رئاسة الجمهورية.

الرئيس: بيقولوا لك نحن بدنا نعيش لحالنا.

ك. جنبلاط: مين بدّو يمثلهم؟

الرئيس: في الأمم المتحدة؟

ك. جنبلاط: في الأمم المتحدة بيصير شي؟! بيكون شي أمر واقع. ساعتها نحن منكون اجتحنا كسروان وسيطرنا مثل ما عملوا في بيافرا. فهناك المارشال غوان طلع رجّال وخلّص باله من هذه الرواية. وهنا إذا انكسروا وخلّصنا عليهم على الأرض منتخلص من هالمسألة. بس طبعًا بدنا نعاملهم معاملة مليحة. طبعًا بدهم يزعجونا لأنهم لا يعرفون في الجبل أن هذا المسيحي منيح وهذا مش منيح وهذا كتائبي وهذا مش كتائبي. والبارحة جاء لعندي جنود من عندنا وقالوا نحن لا نرضى بأن يتَقَتَّل المسيحيون ويتقشّطوا من السلاح. فبعتت معهم جماعة وحلنا دون هالشي. ما عدا الكتائب. الكتائب قشّطوهم من السلاح. امّا الباقون فلا حرام! لأن لازم يتطمنوا كل هالمسيحين. وكان في ناس هجرّهم الفلسطينيون وكمان عم حاول رجّعهم إلى بيوتهم وطمّنهم.

الرئيس: والله هذه شغلات لن تنسى مع الزمن. لا تنسى! لأن أعمال القهر لا تنسى.

ك. جنبلاط: لازم يصير عمل عسكري حازم ضد الكتائب، بس ضدهم لوحدهم. لازم تتخلصوا منهم.

الرئيس: صعب يصير ضدهم لوحدهم، كيف بدّك تميّز؟!

ك. جنبلاط (ضاحكاً): هذا إلّا إذا كنا بدنا نصدق الشي اللّي عم بيتشيّع في لبنان بأن النظام السوري متفق مع الكتائب!

الرئيس: نحن بالفعل ضد القهر.

ك. جنبلاط: وهذا شو اسمه، الجيش.

الرئيس: أنا أعتقد أن هؤلاء مسيحيين قبل أن يكونوا جيشًا. وإذا قهرت الكتائب معناها قهرت في لبنان.

ك. جنبلاط: وهذا الأمر أنا آخذه على ضميري وآخذه على نفسي. وانا بقدر رجّع المسيحيين واستجلبهم من جديد بمعاملتي المنيحة لهم. وبجيب واحد منهم والى آخره. لكن ما عاد لازم يلعبوا بالنار. وهذا ما بيصير إلّا إذا انكسروا مظبوط. وإذا انكسروا يمكن نبقى مرتاحين مئة سنة، كما ارتحنا بعد سنة 1860.

الرئيس: صدقني، هم يوميًا عم بيبلّغونا غير هيك، وانا أعرف أن الكل عم يدفعوا قتلى ولا أحد عميقصّر. والخسائر عم توقع بالجميع. لكن، صدقًا، لمّا عم يتصلوا بنا، عم بيأكّدوا لنا على قوتهم. طبعًا بيجوز لسبب او لآخر. لكن نحن أيضاً عندنا عناصرنا في لبنان، وبعدين أسلحة الجيش موجودة عندهم بكميات كبيرة.

ك. جنبلاط: ونحن عندنا أسلحة جيش.

الرئيس: والعسكريون التحقوا لعندهم. ومثل ما عندنا نحن تشكيلات هم أيضاً عندهم تشكيلات قتالية.

ك. جنبلاط: مرعوبين، صدقني. وبمجرّد صفّة أحمد مع ثلاث دبابات رعبت كل المسيحيين. عندهم هلع!

الرئيس: فوق؟

ك. جنبلاط: وفي كسروان وفي المتن وفي كل محل. وبس ياكلوها عسكريًا منخلص ونرتاح وأنتم ترتاحون.

الرئيس: لا والله. أنا مع وقف القتال في الحقيقة. أنا مع وقف القتال، لأن بعد أن التقيت معك أن يستمر القتال هذا أمر بالنسبة لي فعلًا له معنى كبير. وحتى بالنسبة لشعب لبنان. أنا أعتقد مستحيل أن يكون الناس متوقعين أن ألتقي أنا وإياك لنتفق على استمرار القتال (ضاحكاً).

ك. جنبلاط: مش منشان هالشي، منشان أن أشرح لكم الوضع، مش أكثر من هيك. بدكم فعلًا تسمحوا لنا بالتخلص من هالمراكز اللّي كانت. وشي يومين – ثلاثة منكون خلّصنا عليها او شي جمعة زمان.

الرئيس: مستحيل، مستحيل أن نقدر نحن وإياكم أن نتابع وكأن العملية عملية عسكرية ساحقة.

ك. جنبلاط: مش سحق، سحق محدود!

الرئيس: لا أستاذ كمال، فهذا الأمر، حتى إنسانيًا، أنا لا أستطيعه. صدقًا لا أستطيعه. يعني ما بقدر شوف كل يوم مئات الأطفال، حتى الأعداء، حتى عندما نتحارب نحن واليهود، إذا ضُربت قرية عندنا نقيم الدنيا ونقعدها، وإذا ضُرِبت قرية عندهم يقيمون الدنيا ويقعدونها. (النهار)